Мер Вашингтона на місяць ввела карантин на території міста

Мер Вашингтона на місяць ввела карантин на території міста

Укрінформ
Мер Вашингтона (США) Мюріель Баузер видала указ про тимчасове закриття всіх підприємств, що не мають першорядного значення, а також заборонила збори десяти та більше осіб у зв'язку з поширенням коронавірусу на території округу Колумбія.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Столична влада тимчасово заборонили роботу всіх міських туристичних агентств, тренажерних залів, оздоровчих клубів, спа і масажних закладів; театрів, кінотеатрів, зорових залів, нічних клубів, перукарень та манікюрних салонів, тату-салонів, роздрібних магазинів одягу та інших бізнесів не першої необхідності.

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Згідно з текстом указу, під його дію потрапляють компанії, що надають послуги першорядної важливості: продуктові магазини, банки, автомайстерні, дитячі садки, лікарні, аптеки, ветеринарні клініки та ще ряд закладів.

Указ мера Вашингтона діятиме з 25 березня по 24 квітня.

Як раніше повідомляло агентство, губернатор Каліфорнії ввів суворий карантин для 40 мільйонів жителів штату.

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