Мер Вашингтона на місяць ввела карантин на території міста

Про це повідомляє "Голос Америки".

Столична влада тимчасово заборонили роботу всіх міських туристичних агентств, тренажерних залів, оздоровчих клубів, спа і масажних закладів; театрів, кінотеатрів, зорових залів, нічних клубів, перукарень та манікюрних салонів, тату-салонів, роздрібних магазинів одягу та інших бізнесів не першої необхідності.

Згідно з текстом указу, під його дію потрапляють компанії, що надають послуги першорядної важливості: продуктові магазини, банки, автомайстерні, дитячі садки, лікарні, аптеки, ветеринарні клініки та ще ряд закладів.

Указ мера Вашингтона діятиме з 25 березня по 24 квітня.

1/ Today, to mitigate the spread of the coronavirus (COVID-19), I ordered the temporary closure of the on-site operation of all non-essential businesses and prohibited gatherings of 10 or more people. pic.twitter.com/gpJ8tVoj03