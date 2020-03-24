Індія оголосила карантин на три тижні

Уряд Індії оголосив у країні, де проживає близько 1,3 млрд осіб, карантин на три тижні через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє India Today.

"Прем’єр-міністр (Індії – ред.) Нарендра Моді заявив, що вся країна відзавтра буде на карантині", - йдеться у повідомленні.

Карантин діятиме 21 день.

За словами Моді, єдиним вирішенням проблеми з поширення коронавірусу в країні є тримання відстані один від одного.

Як повідомляв Укрінформ, за даними сайту Worldometers, станом на 17.00 24 березня у світі зареєстровано 396 236 випадків зараження коронавірусом, з них 103 748 осіб одужали і 17 250 осіб померли.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні станом на 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

Фото: АА