У Росії коронавірусом заразилися майже пів тисячі осіб

У Російській Федерації кількість інфікованих коронавірусом сягнула 494 осіб.

Про це інформує ТАСС із посиланням на оперативний штаб.

«За останню добу в Росії зареєстровано 57 випадків нової коронавірусної інфекції в 14 регіонах. Кількість інфікованих у Москві зросла на 28 до 290», - повідомили у штабі.

Таким чином, загальне число зараження новою коронавірусною інфекцією в Росії зросло на 57 до 494. Ще один випадок коронавірусу підтверджений в окупованому Росією Криму.

Також в штабі зазначили, що упродовж доби виписано 5 осіб, а загальне число видужалих досягло 22.

Сайт Worldometers інформує, що наразі в світі зареєстровано 391 947 випадків зараження коронавірусом, з них 102 843 людини одужали і 17 136 осіб померли.