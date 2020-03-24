Меланія Трамп здала тест на коронавірус - результат негативний
Укрінформ
У першої леді США Меланії Трамп не діагностували коронавірус.
Про це заявив президент США та її чоловік Дональд Трамп, повідомляє Washington Times.
На запитання журналіста, чи протестували його дружину, Трамп відповів: «Так, вона в порядку. Негативний (результат — ред.)».
Минулого тижня американський лідер здав тест на вірус, реакція виявилася негативною. Аналогічні результати отримали віцепрезидент США Майк Пенс та друга леді Карен Пенс.
За даними сайту Worldometers, станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 382 366 випадків зараження коронавірусом, з них 102 505 осіб одужали і 16 568 людей померли.
У США на даний момент зафіксовано 46 145 випадків зараження коронавірусом Covid-19 та 582 летальний випадки.