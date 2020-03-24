Меланія Трамп здала тест на коронавірус - результат негативний

У першої леді США Меланії Трамп не діагностували коронавірус.

Про це заявив президент США та її чоловік Дональд Трамп, повідомляє Washington Times.

На запитання журналіста, чи протестували його дружину, Трамп відповів: «Так, вона в порядку. Негативний (результат — ред.)».

Минулого тижня американський лідер здав тест на вірус, реакція виявилася негативною. Аналогічні результати отримали віцепрезидент США Майк Пенс та друга леді Карен Пенс.

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За даними сайту Worldometers, станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 382 366 випадків зараження коронавірусом, з них 102 505 осіб одужали і 16 568 людей померли.

У США на даний момент зафіксовано 46 145 випадків зараження коронавірусом Covid-19 та 582 летальний випадки.