Німеччина приймає інфікованих коронавірусом з Італії

У ніч на вівторок, 24 березня, до німецького аеропорту Лейпциг-Галле прибув літак італійських ВПС з вісьмома італійськими хворими на Covid-19.

Про це повідомляє DW.

Напередодні у ФРН погодилися на прохання уряду Італії взяти на лікування італійців, хворих на викликану новим коронавірусом хворобу Covid-19, заявив глава уряду німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер.

Хворих погодилися розмістити у лікарнях Дрездена та Лейпцига, які повідомили про наявність ресурсів та готовність прийняти додаткових пацієнтів. "Це дуже важливий знак, що ми також можемо допомагати іншим", - заявив Кречмер і додав, що це також дасть можливість краще вивчити хворобу та шляхи її лікування.

У Саксонії станом на понеділок було зафіксовано 865 випадків інфікування коронавірусом, троє людей загинуло від викликаної ним хвороби.

Натомість, в Італії вже два дні поспіль зменшується кількість зафіксованих нових заражень коронавірусом SARS-CoV-2 та випадків смерті від викликаної ним хвороби Covid-19.

Згідно з офіційними даними італійського уряду, у понеділок, 23 березня, від Covid-19 в країні загинула 601 особа, у неділю - 651, а у суботу - 793. Останній показник був рекордом за кількістю смертей від хвороби за добу в окремій країні.

Також знизилася і кількість нових інфікованих з 6557 у суботу, до 4789 у понеділок.

Глава медичного відомства найбільш постраждалого від Covid-19 італійського регіону Ломбардія Джуліо Галлера заявив, що це ще не можна назвати перемогою над хворобою. "Але вже можна побачити світло в кінці тунелю", - заявив Галлера.

Читайте також: Перший тест Меркель на коронавірус виявився негативним

Більш стриманим у своїх оцінках був голова Національного інституту здоров'я Італії Сільвіо Брусаферро. "Ці цифри є позитивними, але я не маю сміливості твердо говорити, що це тренд на пониження", - зазначив експерт.

Фото: dpa