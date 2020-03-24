Євросоюз підтримає запити Ірану і Венесуели на отримання допомоги від МВФ, оскільки через санкції США ці країни перебувають у тяжкій гуманітарній ситуації.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у понеділок під час віртуальної пресконференції за підсумками розмови міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбулася в режимі телеконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми прийняли запити від Ірану і від Венесуели щодо підтримки з боку Міжнародного валютного фонду... Ми маємо намір підтримати цей запит, тому що ці країни знаходяться у дуже важкому становищі, головним чином, внаслідок санкцій США, які не дозволяють їм отримувати прибуток від продажу нафти", - сказав Боррель, зауваживши, що зараз 70 країн подали запити про таку фінансову підтримку.

Він підкреслив, що на сьогодні Іран є другою країною у світі, яка найбільше уражена пандемією коронавірусу, і ситуація стає драматичною. Євросоюз упродовж наступних тижнів має намір надати цій країні гуманітарну допомогу на 20 мільйонів євро. Йдеться, в першу чергу, про гуманітарні послуги та товари - продукти, медикаменти, послуги медичного персоналу, тобто, про гуманітарний пакет, який не підпадає під американські санкції.

"Переконаний, що гуманітарна торгівля товарами та послугами може полегшити цю ситуацію і не підпадає під американські санкції. І, оскільки вони не підпадають під санкції, можуть постачатися у нормальний спосіб, без того, щоб компанії, причетні до торгівлі ними, боялися потрапити під американські санкції. Ми готові доставити гуманітарну допомогу на 20 мільйонів євро, але нам потрібні компанії, які здатні доставити ці товари, і щоб у них було бажання брати у цьому участь", - наголосив високий представник ЄС.

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Він також нагадав заяву Тегерана про те, що Іран готовий повернутися до повного виконання ядерної угоди, якщо санкції будуть скасовані.

"Єдина річ, що може робити в цих умовах Євросоюз, - це зберігати живою ядерну угоду та надавати Ірану гуманітарну допомогу. При цьому чітко пояснювати будь-якому оператору, що участь у цьому гуманітарному постачанні товарів та послуг не підпадає під американські санкції", - заявив Боррель.