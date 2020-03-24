Непал на тиждень заборонив жителям покидати домівки

Непал на тиждень заборонив жителям покидати домівки

Укрінформ
Для боротьби із поширенням COVID-19, уряд Непалу вирішив на тиждень запровадити заборону на усі пересування своєю територією. 

Про це повідомляє Xinhua.

“Високопоставлений координаційний комітет, очолюваний віцепрем’єр-міністром та міністром оборони Ішваром Похрелем оголосив про комендантську годину, починаючи із 6 ранку вівторка, припинивши пересування людей, транспорту та літаків”, - пише Xinhua.

Зазначається, що заборона на пересування триватиме до ранку 31 березня. 

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Відтепер нікому не дозволяється покидати помешкання, за винятком для придбання важливих продовольчих товарів або відвідування лікаря. “Лише погоджений транспорт й автомобілі органів охорони здоров’я та безпекових служб можуть виїздити на дороги”, - стверджується в урядовій постанові.

У Непалі також припинилися усі внутрішні та міжнародні перельоти, а більшість приватних підприємств закрилися. “Лише підприємства, що виробляють ліки та медичне обладнання, а також продукти харчування, питну воду й молоко можуть продовжити роботу”, - заявили в уряді гірської держави.

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У тижневу відпустку була відправлена також більшість державних службовців Непалу, за винятком тих, які надають критично важливі послуги у галузі охорони здоров’я, комунікацій тощо. 

Нагадаємо: Непал пішов на радикальні кроки у боротьбі із COVID-19 після того, як на території країни підтвердили другий випадок зараження у 19-річної дівчини, яка нещодавно повернулася із Франції.

Фото: АА

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