Непал на тиждень заборонив жителям покидати домівки

Для боротьби із поширенням COVID-19, уряд Непалу вирішив на тиждень запровадити заборону на усі пересування своєю територією.

Про це повідомляє Xinhua.

“Високопоставлений координаційний комітет, очолюваний віцепрем’єр-міністром та міністром оборони Ішваром Похрелем оголосив про комендантську годину, починаючи із 6 ранку вівторка, припинивши пересування людей, транспорту та літаків”, - пише Xinhua.

Зазначається, що заборона на пересування триватиме до ранку 31 березня.

Відтепер нікому не дозволяється покидати помешкання, за винятком для придбання важливих продовольчих товарів або відвідування лікаря. “Лише погоджений транспорт й автомобілі органів охорони здоров’я та безпекових служб можуть виїздити на дороги”, - стверджується в урядовій постанові.

У Непалі також припинилися усі внутрішні та міжнародні перельоти, а більшість приватних підприємств закрилися. “Лише підприємства, що виробляють ліки та медичне обладнання, а також продукти харчування, питну воду й молоко можуть продовжити роботу”, - заявили в уряді гірської держави.

У тижневу відпустку була відправлена також більшість державних службовців Непалу, за винятком тих, які надають критично важливі послуги у галузі охорони здоров’я, комунікацій тощо.

Нагадаємо: Непал пішов на радикальні кроки у боротьбі із COVID-19 після того, як на території країни підтвердили другий випадок зараження у 19-річної дівчини, яка нещодавно повернулася із Франції.

Фото: АА