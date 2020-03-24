Під час спроби втечі з в'язниці у Колумбії загинули понад 20 осіб

У столиці Колумбії Боготі під час спроби втечі з в’язниці щонайменше 23 в’язні загинули та 83 особи постраждали.

Про це повідомляє BBC з посиланням на міністра юстиції Колумбії Маргариту Кабелло.

"Щонайменше 23 людини загинули в одній з найбільших в’язниць Боготи після масштабної спроби втечі на тлі підвищеної напруги щодо коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

За словами Кабелло, ще 83 особи постраждали під час заворушень у в'язниці Ла-Модело.

Нині 32 в’язні та 7 охоронців перебувають у лікарні, два охоронці - у критичному стані.

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За словами міністра, спалах насильства у тюрмах був спланованим і включав заворушення, зареєстровані у 13 в’язницях по всій країні.

У неділю в багатьох колумбійських в’язницях відбулися протести через переповненість камер та низькі стандарти надання медичних послуг на тлі спалаху коронавірусу в країні.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710, з них понад 99 тисяч осіб одужали, померло 14 704 людини.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.