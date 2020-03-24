Данія продовжить коронавірусний карантин до середини квітня
Про це повідомляє The Local із посиланням на прем’єр-міністра Метте Фредеріксен.
"Данія продовжить карантин через коронавірус на додаткові два тижні - до 13 квітня", - йдеться у повідомленні.
Фредеріксен також закликали людей відтермінувати сімейні ланчі під час католицького Великодня, який припадає на 12 квітня.
Зазначається, що серед заходів, які діятимуть впродовж карантину до 13 квітня, зокрема, закриття шкіл, кафе, церков, перукарень та зібрання понад 10 людей.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на 23 березня 17.24 загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 358 060, з них 100 645 тисяч осіб одужали, померло 15 427 людини.
В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.