У Туреччині від коронавірусу загинуло ще семеро, 239 нових інфікованих

За останню добу турецькі медики виявили 293 нові випадки інфікування коронавірусом, семеро людей померли.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє власкор Укрінформу.

«За останні 24 години було проведено 3672 тестування. Зареєстровано 293 нових випадки. Попри наші зусилля, ще 7 людей здалися хворобі. Попередження молодим: ми не вийшли з епідемії, уповільніть своє життя», - повідомив міністр.

Таким чином кількість смертей у Туреччині зросла до 37, заражених - до 1529.

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У країні продовжують запроваджувати обмеження. Зокрема, відповідно до останнього циркуляру МВС Туреччини, усі торгові точки, незалежно від величини, будуть працювати не більше ніж з 9.00 до 21.00, а громадський транспорт буде перевозити половину кількості пасажирів від вказаної у дозвільних документів на транспортний засіб.

Туреччина закупила в Китаї та почала використовувати препарат, який дозволяє скоротити термін лікування коронавірусу з 11 до 4 днів.

Загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить понад 351 тисячу.

фото: АА