Кількість випадків Covid-19 у ПАР за добу подвоїлася

Влада Південно-Африканської республіки повідомила про 128 нових випадків коронавірусу, за добу їх кількість в країні зросла на 46%.

Про це повідомляє CGTN.

"Міністерство охорони здоров'я Південно Африканської Республіки оголосило про 128 нових підтверджених випадків вірусу Covid-19, що призвело до збільшення загальної кількості зафіксованих випадків в країні до 402", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом 24 годин кількість випадків майже подвоїлася - їх зростання склало 46%.

ПАР стала епіцентром пандемії коронавірусу в країнах Африки на південь від Сахари.

У країні розгорнуто одну з наймаштабніших на африканському континенті кампаній тестування громадян, з початку спалаху коронавірусу в ПАР протестували майже 13 000 людей.

У країні ще не зафіксовано летальних випадків внаслідок коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на 15:25 за київським часом загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.

Фото: АА