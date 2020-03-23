Від коронавірусу у Франції померли 860 осіб
Укрінформ
У Франції протягом останньої доби унаслідок пандемії коронавірусу померли 186 людей, таким чином загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 860.
Про це інформує Forexlive.
"У Франції внаслідок епідемії вірусу COVID-19 кількість померлих зросла до 860-ти з 674-х станом на вчора", - йдеться у назві повідомлення.
Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у Франції наразі становить 19 856 осіб.
Станом на 15:25 за київським часом загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.