Від коронавірусу у Франції померли 860 осіб

У Франції протягом останньої доби унаслідок пандемії коронавірусу померли 186 людей, таким чином загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 860.

Про це інформує Forexlive.

"У Франції внаслідок епідемії вірусу COVID-19 кількість померлих зросла до 860-ти з 674-х станом на вчора", - йдеться у назві повідомлення.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у Франції наразі становить 19 856 осіб.

Читайте також: Із Франції вилетіла вже третя група українців

Станом на 15:25 за київським часом загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.