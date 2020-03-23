У Нідерландах за добу 545 нових випадків коронавірусу, 34 особи - померли
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).
“За останню добу 34 пацієнти померли, виявлено 545 нових хворих. Загалом 4749 хворих і 213 померлих. 1230 пацієнтів було госпіталізовано”, - повідомили в RIVM.
Зазначається, що вік померлих становить від 55 до 97 років.
Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс Євробачення-2020, який цього року мав проходити у Роттердамі.
У країні закрили школи, садочки, ресторани та кафе. Супермаркети працюватимуть.
За даними Worldometers, загальна кількість осіб, заражених Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.
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