У Нідерландах за добу 545 нових випадків коронавірусу, 34 особи - померли

У Нідерландах за добу померли 34 пацієнти з коронавірусом, водночас підтверджено 545 нових випадків Сovid-19.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 34 пацієнти померли, виявлено 545 нових хворих. Загалом 4749 хворих і 213 померлих. 1230 пацієнтів було госпіталізовано”, - повідомили в RIVM.

Зазначається, що вік померлих становить від 55 до 97 років.

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Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс Євробачення-2020, який цього року мав проходити у Роттердамі.

У країні закрили школи, садочки, ресторани та кафе. Супермаркети працюватимуть.

За даними Worldometers, загальна кількість осіб, заражених Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.

Фото: AA