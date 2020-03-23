Єврокомісія вимагає скоротити перевірки на кордонах ЄС для вантажівок до 15 хвилин

Єврокомісія оприлюднила регуляторні правила з організації так званих «зелених ліній» на кордонах ЄС, де внаслідок заходів щодо стримування поширення коронавірусу утворилися величезні затори вантажних автомобілів.

Відповідне відеозвернення президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн оприлюднено на мультимедійному порталі ЄС.

«В умовах кризи ми маємо створити умови, щоб товари, медикаменти та захисне обладнання були доступними для наших громадян. Криза, пов’язана з Covid-19, створює величезні проблеми для нашої транспортної системи. Сьогодні ми представили інструкції щодо організації так званих «зелених коридорів» між країнами-членами. Я визначила у цьому чотири завдання. Перше з них – перетин кордону через «зелені лінії» має забирати максимум 15 хвилин», - сказала фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що за ці вихідні на внутрішніх європейських кордонах утворилися автомобільні затори до 40 кілометрів завдовжки, у яких водіям доводиться чекати більше 18 годин. І цьому необхідно покласти край.

Крім того, за словами президента ЄК, новостворені «зелені лінії» мають бути відкритими для автомобілів, які транспортують будь-які товари.

Єврокомісія також пропонує національним урядам країн ЄС скасувати обмеження, зокрема, заборону на рух автомобілів протягом вихідних днів або вночі.

«Ми перебуваємо у надзвичайній ситуації, тож маємо бути гнучкими», - зауважила з цього приводу фон дер Ляєн.

Нарешті, четверта вимога передбачає, що національні уряди мають спростити паперовий документообіг для транспортних працівників усіх держав, що дозволить перетинати кордони більш швидко. За словами президента Єврокомісії, перевірки здоров’я на кордонах можуть бути корисним додатковим заходом у боротьбі проти вірусу, але мають бути організовані таким чином, щоб вільний рух товарів не зупинявся.

«Боротьба проти вірусу забере багато часу. Сили та засоби, які дозволять виграти цю боротьбу, буде виходити від нашого великого спільного ринку. Тому ми маємо його захистити. Я і моя команда будемо працювати над цим кожного дня», - наголосила президент ЄК.

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Як повідомлялося, за останніми даними, загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.