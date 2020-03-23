Нігерія та Зімбабве повідомили про перші летальні випадки через коронавірус
Укрінформ
У африканських країнах Зімбабве та Нігерія зафіксували перші летальні випадки через коронавірус.
Про це інформує Anadolu.
"У понеділок африканські країни Нігерія та Зімбабве повідомили про перших померлих внаслідок поширення вірусу Covid-19", - йдеться у повідомленні.
У обох померлих пацієнтів діагностували коронавірус після повернення з Великої Британії та США.
Жертвою пандемії у Нігерії став 67-річний чоловік, який повернувся додому після курсу лікування у Великій Британії.
У Зімбабве помер Зороро Макамба, син відомого зімбабвійського бізнесмена, Джеймса Макамби. Він повернувся на батьківщину з Нью-Йорка 9 березня.
Станом на 15:25 за київським часом загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.
Фото:АА.