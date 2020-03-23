Макрон закликає французів готуватися до економічної кризи

Макрон закликає французів готуватися до економічної кризи

Укрінформ
Президент Франції Емманюель Макрон закликав французів готуватися до «безпрецедентних» наслідків коронавірусу для французької економіки.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю офіційному урядовому віснику Le Journal du Dimanche.

«Ми зіткнемося з реальною економічною кризою. Те, що ми вже пережили через епідемію коронавірусу - ще далеко не все », - сказав він.

За словами президента Франції, в майбутньому епідемія завдасть значної шкоди фінансовій системі країни. «Це війна, і вона буде продовжуватися», - вважає Макрон.

Він не виключив, що найближчим часом влада країни може зробити нові офіційні заяви. «Ми повинні впоратися з надзвичайною санітарною ситуацією. Захистити найслабших і літніх, а після - і саму систему охорони здоров'я », - зазначив Макрон.

У виданні зазначають, що ситуація в Єлисейському палаці після початку епідемії сильно змінилася. Президент скасував усі офіційні прийоми, а в самій будівлі знаходиться лише кожен третій співробітник. Зі своєю командою Макрон спілкується телефоном та через інтернет, використовуючи в тому числі месенджер Telegram.

Згідно з останніми офіційними даними, станом на вечір неділі 22 березня, у Франції зафіксовано 16018 підтверджених випадків захворювання, 674 особи померло. Кількість госпіталізованих пацієнтів досягла 7740, з них 1746 - у відділеннях інтенсивної терапії (приблизно третина важких хворих віком від 40 до 65 років). За добу у лікарнях зафіксовано 112 летальних випадків, при цьому до цієї статистики не включені дані про смерть у будинках для літніх людей та вдома.

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За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710, з них понад 99 тисяч осіб одужали, померло 14 704 людини.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.

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