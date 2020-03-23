Помпео прибув до Кабула з неанонсованим візитом

Державний секретар США Майк Помпео прибув до столиці Афганістану з невідкладним візитом для допомоги у врегулюванні політичної кризи в країні.

Про це повідомляє AP.

«Держсекретар США Майк Помпео прибув у понеділок до Кабула з терміновим візитом для просування американської «мирної угоди», яка була підписана з «Талібаном» минулого місяця», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з моменту підписання угоди прогрес щодо мирового врегулювання ситуації в Афганістані зупинився на тлі політичної нестабільності. В країні два кандидати у президенти з вересневих виборів минулого року досі не можуть визначитися, хто став новим лідером країни.

Так, діючий президент Афганістану Ашраф Гані та його конкурент прем’єр Абдулла Абдулла оголосили себе переможцями після виборів та провели вже власні церемонії інавгурації.

Планується, що під час свого візиту Помпео спочатку зустрінеться з обома політичними лідерами окремо, а потім проведе спільну зустріч для пошуку потенційного компромісу.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із заявою глави Виборчої комісії Хави Алам Нурістані, Ашраф Гані переміг на виборах, здобувши 50,64 відсотка голосів виборців. Його перемога була визнана світовою спільнотою.

На другому місці з 39,52 відсотка голосів, за офіційними даними, глава уряду Абдулла Абдулла, однак він відмовився визнати результати виборів і планує сформувати свій уряд.

Формування двох паралельних урядів в Афганістані відбувається на тлі запланованих переговорів Кабула з радикальним рухом «Талібан».

Представники руху 29 лютого підписали угоду про перемир’я з США. Документ передбачає виведення військовослужбовців міжнародної коаліції з країни.