Кількість заражених коронавірусом у Росії за добу зросла на 71

Число тих, хто заразився коронавірусом у Росії за добу, зросло на 71. Таким чином, зареєстрована кількість випадків Covid-19 в РФ становить 437.

Про це повідомляє Інтерфакс, цитуючи прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна.

«У Росії ситуація розвивається не так гостро, як в інших, особливо європейських країнах. Зараз у нас за добу зафіксовано 71 випадок. 17 осіб одужали. Всього це 438 хворих», - сказав Мішустін в понеділок вранці на нараді з віце-прем'єрами.

Водночас одного хворого виявлено в окупованому Росією Криму, так що фактично в РФ 437 зареєстрованих випадків коронавірусу.

У московському оперативному штабі по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу повідомили, що всі нові випадки інфікування в Росії за добу, з 22 по 23 березня, - 71 випадок - зафіксовано в Москві.

З 17 осіб, видужали і виписані за весь період поширення інфекції в РФ, 14 виявилися росіянами, один - громадянином Італії і двоє - громадянами Китаю (одного пацієнта виписали з лікарні в Забайкаллі, іншу заражену - з клініки в Тюмені). За останню добу виписана одна людина - в Москві, зазначили в оперштаба.

Мішустін доручив створити систему спостереження за людьми, які контактували з хворими Covid-19. Для цього прем'єр запропонував використовувати дані мобільних операторів.

Він також закликав літніх жителів Росії залишатися вдома і без крайньої необхідності не виходити на вулицю, тимчасово відмовитися від прогулянок і зустрічей. Одночасно з цим мер Москви Сергій Собянін зобов'язав жителів старше 65 років і громадян з хронічними захворюваннями дотримуватися домашнього режиму.

Напередодні, 22 березня, повідомлялося про 366 заражених коронавірусом в Росії. У Москві, зокрема, кількість інфікованих збільшилася до 191 людини.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих коронавірусом Covid-19 в світі становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли і одужали, а 14 704 померли.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG