Три події світу. 30 в НАТО, нова нафтова війна та хитрощі Путіна

Північна Македонія завершила необхідні для приєднання до НАТО юридичні процедури

Ціна нафти марки Brent минулого тижня впала до рівня осені 2003 року, і це не єдина погана новина для Росії. Путін намагається використати пандемію коронавірусу для максимального послаблення ЄС.

Північноатлантичний Альянс асиметрично відреагував на пандемію коронавірусу. Його генеральний секретар Єнс Столтенберг, представляючи звіт про діяльність НАТО у 2019 році, дав зрозуміти, що пріоритети залишаться незмінними. До речі, пан Столтенберг наголосив і на підтримці євроатлантичних прагнень України. Тим часом парламент Іспанії попри пандемію в країні ратифікував угоду про приєднання Північної Македонії до НАТО, завершивши виконання формальних процедур та створивши президенту цієї балканської країни Стево Пендаровському умови для підписання документу про приєднання до Альянсу.

Єнс Столтенберг / Фото: НАТО

Війни ХХІ століття суттєво відрізняються від звичних для людства, протистояння триває у різних сферах, не спричиняючи людські жертви, проти завдаючи державам економічної шкоди. Саудівська Аравія продовжує заходи з витіснення російської нафти з європейських ринків, і у цьому питанні досягла суттєвих успіхів. Падіння ціни нафти та наступальний маркетинг КСА поставили Росію перед значними проблемами. Настільки помітними, що співвласник компанії «Лукойл» Леонід Федун навіть дозволив собі публічну критику на адресу всемогутнього Ігоря Сечіна.

Проте Путін і надалі намагається демонструвати добру міну за поганої гри. Шосту річницю юридичного оформлення анексії Криму він показово зустрів у окупованому Севастополі, де, до речі, кожне третє питання з боку його лоялістів було про коронавірус, що свідчить про помітне зростання занепокоєння цією проблемою у російському суспільстві. Цікаво, що того ж дня Костянтин Косачов, який у Раді Федерації відповідає за зовнішню політику, запропонував всім країнам скасувати санкції одна проти одної, на що отримав оперативну негативну відповідь Державного департаменту США.

Тактичні наміри та стратегічні плани Кремля проявилися минулого тижня дуже показово. Європейська служба зовнішньополітичної діяльності поширила доповідь, у якій констатувала, що саме Росія є головним джерелом поширення фейків про коронавірус, спрямованих на посилення паніки та дезорганізації суспільного життя. Головною мішенню цього дезінформаційного цунамі є саме Європейський Союз. Втім, це не завадило Путіну 21 березня провести телефонну розмову з італійським прем’єром Джузеппе Конте та запропонувати йому допомогу російських військових медиків. Маю сумніви, що російським президентом рухає гуманізм – швидше він прагне відновити вплив на Апеннінах та розхитати єдину позицію ЄС щодо РФ.

Євген Магда, Інститут світової політики