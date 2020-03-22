В Угорщині шестеро людей померли від коронавірусу, дванадцятеро - одужали

В Угорщині кількість загиблих унаслідок пандемії коронавірусу зросла до шести людей.

Про це інформує портал About Hungary.

"Кількість померлих зросла до шести, 12 людей одужали", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, протягом доби, дві жінки, віком 65 та 75 років, померли унаслідок спалаху коронавірусної інфекції.

Кількість пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірусу в Угорщині зросла до 131 особи.

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Як повідомлялося, у світі на ранок 22 березня зареєстровано 307 280 випадків захворювання на Covid-19, зокрема 13 049 летальних, а 92 376 людей одужало; за межами Китаю зафіксовано 225 932 випадки.

Фото: АА