В Ізраїлі - 945 випадків коронавірусу

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Ізраїлі зросла до 945 осіб, у зв'язку з цим уряд запроваджує нові обмеження прав громадян.

Про це пише Ynet.

"Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Ізраїлі зросла до 945, з яких 20 людей перебувають у важкому стані", - повідомило міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.

Про перший летальний випадок внаслідок коронавірусу в Ізраїлі було повідомлено в суботу з Єрусалима.

За даними міністерства охорони здоров’я, нові обмежувальні заходи, що контролюватиме поліція, вимагають, щоб люди залишалися у власних оселях й лише виходили на вулицю, щоб придбати їжу та ліки, отримати медичну допомогу, здати донорську кров, з’явитися на суд тощо. З нових обмежень є й таке, що передбачає, що лише двоє людей зможуть подорожувати одночасно в одному автомобілі.

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Громадяни Ізраїлю також зможуть брати участь у релігійних богослужіннях, включаючи ритуальні лазні та обряди, такі як весілля та похорони, якщо дотримуватимуться порядку, що обмежує збори понад 10 осіб.

Ізраїльтяни також матимуть право виходити з дому на короткий проміжок часу для здійснення науково-дослідних робіт та з метою надання допомоги тим, хто її потребує.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 березня вірусом SARS-CoV-2 у світі інфікувались 307 280 людей. Загалом померли 13 049, ще 92 376 людей одужали.

Фото: Yonatan Sindel/Flash90