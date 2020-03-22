У Бельгії за добу - ще вісім смертей та 586 позитивних тестів

За останні 24 години у Бельгії від Covid-19 померли ще восьмеро людей, зареєстровано 586 нових позитивних проб на коронавірус.

Про це у неділю повідомляє бельгійське видання VRT.

«Відповідно до даних Національного кризового центру, ще 586 людей отримали позитивний тест на коронавірус протягом минулих 24 годин. Це довело загальну кількість захворювань на вірус до 3401. Ще восьмеро людей померли від Covid-19, що довело загальну кількість загиблих у Бельгії до 75. Більшість жертв були у віці за 65 років, - йдеться у публікації.

За даними видання, протягом минулої доби в Бельгії з коронавірусом були госпіталізовані 335 людей, у відділеннях інтенсивної терапії перебувають 290 пацієнтів. 76 осіб були виписані з лікарень після одужання від вірусу.

За даними Університету Джона Гопкінса, наразі в світі налічується понад 307 тисяч випадків захворювання на Covid-19. Кількість смертей перевищила 13 тис., водночас 92 383 особи одужали.

Фото: Belga