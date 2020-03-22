Росія перенесла навчання з ізоляції інтернету

Міністерство цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій Росії перенесло навчання, спрямовані на "забезпечення стійкості і безпеки роботи інтернету в Росії", тобто ізоляцію російського інтернету.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу відомства.

"Планові навчання (з ізоляції російського інтернету - ред.) перенесено у зв'язку з посиленням заходів профілактики поширення коронавірусної інфекції Covid-19", - сказали у відомстві.

За інформацією представника Мінкомзв'язку РФ, уточнений графік затвердять найближчим часом.

За наказом міністерства, навчання проходять чотири рази на рік в кінці кожного кварталу, їх мета - "відпрацювання окремих механізмів реагування на загрози стійкої і безпечної роботи Рунету". 20 березня планувалося відпрацювати можливості блокування трафіку, зашифрованого за допомогою технологій DNS поверх HTTPS і TLS. Передбачається, що криптографічні протоколи для передачі даних DNS (наприклад, при зверненні до будь-якого сайту) можуть ускладнювати перехоплення трафіку.

Як повідомлялося 14 грудня 2018 року сенатори Андрій Клішас, Людмила Бокова та Андрій Луговий внесли до Держдуми РФ законопроєкт про захист рунету від загроз з боку інших держав, зокрема, США. Вони запропонували забезпечити автономну роботу рунету і відмовитися від використання зарубіжних серверів. Закон був ухвалений і набув чинності 1 листопада 2019 року. Він передбачає створення незалежної інфраструктури, яка забезпечує маршрутизацію в інтернеті при неможливості підключення до зарубіжних кореневих серверів. Також, згідно з положеннями нового закону, оператори зв'язку зобов'язані встановити технічні засоби, здатні визначати джерело трафіку. Експертна рада при уряді підрахувала, що виконання вимог закону про "суверенний інтернет" вимагатиме від операторів до 130 млрд рублів (1,7 млрд доларів) додаткових витрат щорічно.