Кількість випадків коронавірусу у Нідерландах зросла до 3631, за добу померли 30 хворих

Станом на середину дня 21 березня 2020 р. у Нідерландах кількість хворих зросла до 3631.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За осстанню добу 30 пацієнтів померли, виявлено 637 нових хворих. Загалом 3631 хворий і 136 померлих”, - повідомили в Національному інституті.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс Євробачення-2020, який цього року мав проходити у Роттердамі. Ігри Нескорених 2020 перенесли на 2021 рік. Судове засідання у справі МН17 має відбутися 23 березня 2020 року о 10:00, але без присутності громадськості та преси. Стежити за судовим процесом усі охочі зможуть через пряму трансляцію.

У Нідерландах закрили школи, садочки, ресторани та кафе. Супермаркети працюватимуть.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.

Фото: АА