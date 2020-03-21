Ватикан повідомив, що відпустив лікарям і хворим з коронавірусом усі гріхи
Про це йдеться в постанові Апостольської пенітенціарії.
«Дар особливої поблажливості (пленарне прощення гріхів - ред.) надається віруючим, які страждають від хвороби Covid-19, широко відомої як коронавірус, а також працівникам охорони здоров'я, членам сімей та всім тим, хто в будь-якій якості, в тому числі за допомогою молитви, піклується про них», - йдеться в постанові.
Для відпущення гріхів людям, які знаходяться на карантині або в самоізоляції, не потрібно буде присутніми на очній сповіді. Їм буде достатньо подивитися трансляцію кількох служб, читати молитви і Писання, і бути в думках чистими від гріхів.
Крім того, Святий престол пообіцяв відпустити гріхи католикам, які помирають, якщо вони в житті регулярно промовляли хоча б деякі молитви.
Станом на ранок 21 березня в світі зареєстровано 276 462 випадків зараження коронавірусом, зокрема 91 954 людини одужали й 11 417 померли.