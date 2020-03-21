Британія зачиняє всі розважальні заклади

Уряд Великої Британії від завтрашнього ранку зачиняє паби, ресторани, тренажерні зали та інші розважальні заклади з метою протидії поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву голови уряду Бориса Джонсона.

"Ми просимо кафе, паби, бари та ресторани зачинитися сьогодні ввечері якомога швидше та не відкриватися завтра", - заявив Джонсон.

Нічні клуби, театри, кінотеатри, спортзали та усі розважальні центри просять зачинитися настільки швидко, наскільки це можливо.

Також Джонсон у відеозверненні зазначив, що запроваджені обмеження переглядатимуть щомісяця з метою з'ясувати, чи можна їх скасовувати.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.