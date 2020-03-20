У глави МЗС Канади не підтвердили коронавірус

Підозри на інфікування Covid-19 у міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня не підтвердилися.

Про це сам Шампань повідомив у мережі Twitter.

“Результати моїх аналізів на Covid-19 прийшли негативними. Дякую усім, хто невтомно працює, аби убезпечити нас. Моїм пріоритетом залишається допомога канадцям за кордоном”, - зазначив Шампань.

Mise à jour: Le résultat de mon test #COVID19 est revenu négatif. Merci à tous les professionnels de la santé pour votre travail. Ma priorité est d’aider les Canadiens à l’étranger. — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) March 20, 2020

У четвер міністр закордонних справ Канади повідомив, що самоізолювався та здав аналізи на Covid-19, оскільки після повернення із відрядження до Європи почав відчувати симптоми грипу.

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Як відомо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо з минулого тижня працює з дому, оскільки у його дружини виявили Covid-19.

Фото: @FP_Champagne