У глави МЗС Канади не підтвердили коронавірус
Про це сам Шампань повідомив у мережі Twitter.
“Результати моїх аналізів на Covid-19 прийшли негативними. Дякую усім, хто невтомно працює, аби убезпечити нас. Моїм пріоритетом залишається допомога канадцям за кордоном”, - зазначив Шампань.
Mise à jour: Le résultat de mon test #COVID19 est revenu négatif. Merci à tous les professionnels de la santé pour votre travail. Ma priorité est d’aider les Canadiens à l’étranger.— François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) March 20, 2020
У четвер міністр закордонних справ Канади повідомив, що самоізолювався та здав аналізи на Covid-19, оскільки після повернення із відрядження до Європи почав відчувати симптоми грипу.
Як відомо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо з минулого тижня працює з дому, оскільки у його дружини виявили Covid-19.
Фото: @FP_Champagne