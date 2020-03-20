Попри вжиті через Covid-19 жорсткі заходи, які вимагають від австрійців перебувати в самоізоляції і виходити з дому лише в разі крайньої необхідності, на вулицях Відня та у громадському транспорті у четвер можна було побачити ще чимало людей на прогулянках.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

У столиці не заборонений вихід з будинку для прогулянки поодинці чи з членом сім’ї, то ж на вулицях можна побачити окремих людей – хтось прогулюється пішки, хтось бігає, а хтось їздить на велосипеді.

Коронавірус у Відні: Самоізоляція працює, але люди прогулюються / Фото: Василь Короткий. Укрінформ

Людей в захисних медичних масках у місті було помічено небагато, більшість ходить без них (у Відні, як і загалом в Австрії не вимагається обов’язкове носіння масок).

На вуличках так званого внутрішнього міста все ще можна було побачити перехожих (частина з яких виглядали туристами), незважаючи на те, що всі заклади закриті. Поодинці чи по парах, з дітьми і без, люди спокійно прогулювалися розкішною площею Грабен біля мармурової "Чумної колони" – релігійного пам’ятника, що нагадує про епідемію чуми у Відні у 1679 році.

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Розташований поруч Собор Святого Штефана виявився відкритим для входу для особистої молитви, людей в ньому практично не було.

Досить велелюдно як для періоду домашньої самоізоляції виявилося у міському парку (парки у Відні не закриті), де чимало людей, не гуртуючись в групи, насолоджувалися теплою весняною погодою. При цьому, в парку були присутні два поліцейські екіпажі, які, на момент присутності журналіста, не робили зауважень присутнім.

Щоправда, коли кореспондент заходив в метро, то біля двох чоловіків, які палили сигарети поруч із входом, зупинився поліцейський автомобіль, з якого правоохоронець попередив про "обмеження виходу" та закликав йти додому.

Також періодично вулицями міста їздять поліцейські авто, де з мегафону людей закликають не виходити на вулицю і знаходитися вдома. Над центральною частиною столиці був помічений проліт поліцейського вертольота. Всього столична поліція зафіксувала станом на четвер 323 порушення встановлених законом обмежень, пов’язаних з боротьбою з коронавірусом.

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У Відні продовжує працювати громадський транспорт, включаючи 5-гілкове метро. Тут пасажирів зараз, звичайно, дуже мало, якщо порівнювати з докризовим часом, але, все ж, на деяких станціях можна було побачити одночасно по 10-20 осіб. При цьому, люди намагаються тримати дистанцію щонайменше в 1 метр. Заклик до цього періодично лунає і з гучномовця на пероні.

Двері в метро, трамваї та автобуси, якщо це технічно можливо, тепер відкриваються автоматично, а не натисканням кнопок. Крім того, підхід до водіїв в автобусах обгороджено бар'єрною стрічкою, а передні вхідні двері не використовуються.

У відвіданих кореспондентом продуктових магазинах практично не було пустих поличок, відвідувачів не так багато, всіх товарів є вдосталь.

У п’ятницю стало відомо, що метою стримування коронавірусу уряд Австрії продовжив "обмеження виходу" до Великодня, 13 квітня.

Як відомо, з 16 березня, в Австрії діє оновлений пакет жорстких заходів, спрямованих на обмеження поширення коронавірусу. Де-юре республіка не знаходиться під карантином, в країні діє так званий аварійний режим роботи. Водночас, на карантин закриті усі населені пункти федеральної землі Тіроль та деякі райони землі Форарльберг на південному заході Австрії, де зафіксовані особливо великі спалахи інфікування.

По всій республіці припинили роботу усі торговельні точки, за винятком продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти, банків та центрів мобільного зв’язку. У церквах припинено відкриті богослужіння, заборонені усі масові заходи та спортивні події, закриті навчальні заклади, об'єкти культури.

Введено заборону на зібрання людей на вулиці у кількості більше 5 осіб. Від громадян вимагається перебувати в домашній самоізоляції і виходити з дому лише у 3 випадках: на невідкладну роботу, за продуктами чи в аптеку, або ж для допомоги іншим людям.

Прогулянка вулицею, в разі необхідності, дозволена, однак лише наодинці, або з людьми, з якими є спільне проживання у квартирі. Заборонена робота спортивних та ігрових майданчиків та інших майданчиків громадського використання. За порушень зібрань на вулиці можливий адмінштраф у розмірі до 2180 євро, за порушення заборони щодо використання спортмайданчиків - до 3600 євро.

Станом на 19 березня в Австрії було зафіксована 2 196 випадків зараження новим коронавірусом, з них 234 – у Відні. Шість інфікованих людей померли (2 – у Відні), дев’ять – одужали.