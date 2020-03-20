У Нідерландах за добу зареєстрували понад 500 нових випадків коронавірусу

У Нідерландах станом на 20 березня кількість заражених коронавірусом зросла до 2994 осіб. За добу зафіксовано 534 нових випадків.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

«За останню добу 534 людини отримали позитивний тест на Covid-19. Загальна кількість хворих становить 2994 осіб», - заявили у RIVM.

В Інституті також додали, що за останню добу в країні загинуло ще 30 людей від Covid-19.

Зазначається, що загальна кількість загиблих у Нідерландах від вірусу становить вже 106 громадян.

Читайте також: У Ніцці ввели комендантську годину

Як повідомлялося, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.

В Україні зареєстровано 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 - смертельні.

Фото: AA