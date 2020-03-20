У Румунії кількість випадків коронавірусу зросла до понад трьох сотень

У Румунії до 308 зросла кількість підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Romania Journal.

"Новий 31 випадок коронавірусу був зафіксований у Румунії у п’ятницю, таким чином загальна кількість зареєстрованих випадків коронавірусу підскочила до 308", - повідомила румунська Група стратегічних комунікацій.

Вік нових інфікованих коронавірусом пацієнтів становить від 17 до 89 років.

З 308 осіб, у яких підтвердили вірус Covid-19, 31 особа одужала та вийшла з лікарні.

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Станом на сьогодні 11 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом у Румунії ушпиталено до реанімації, двоє з них перебувають у важкому стані.

Як повідомлялося, у Румунії особам, які не дотримуватимуться обмежень, запроваджених через коронавірус, загрожуватиме до 15 років ув’язнення. Раніше уряд Румунії запровадив режим надзвичайного стану.

Фото: АА