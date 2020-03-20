Swedbank оштрафували на $385 мільйонів за відмивання грошей росіянами

Про це повідомляє The Local з посиланням на заяву самого відомства.

"Шведський фінансовий регулятор оштрафував Swedbank на 385 мільйонів доларів за неналежну боротьбу з відмивання грошей", - йдеться у повідомленні.

Як заявили у Фінінспеції, в ході розслідування у Swedbank виявили серйозні прогалини в питанні управління ризиками щодо відмивання грошей в банківських операціях в країнах Балтії.

Зазначається, що нині компетентні органи Естонії ще ведуть власне розслідування щодо шведського банку, та повинні встановити "чи був факт відмивання грошей чи інші кримінальні порушення».

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Як повідомлялося, за даними оприлюдненого 20 лютого 2019 року шведськими журналістами розслідування, Swedbank може бути пов’язаним із багатомільярдним відмиванням коштів через естонську філію Danske Bank, яка, як вважають, стала центром відмивання грошей з країн колишнього СРСР, зокрема Росії та Азербайджану на суму понад 100 мільярдів доларів.