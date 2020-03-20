Дві головні стратегії боротьби з коронавірусом

Чому британські вчені виступають за жорсткий варіант

Епоха безпечності, наївності, легковажності та недооцінки дії, здавалося б, звичайного вірусу грипу, пішла у вічність. Людство намагається вижити в епоху коронавірусу. Результати невтомної роботи лікарів, науковців, урядів, добровільної пожертви інфікованих заради колективних інтересів залежать від обраної стратегії. Як стверджують британські вчені, їх дві – жорстка і м’яка.

ХТО РОЗРОБНИК СТРАТЕГІЙ ДІЙ?

Надзвичайні часи вимагають надзвичайних дій, особливо в епоху коронавірусу. Команда реагування COVID-19 з Імперського коледжу в Лондоні з 31-го епідеміолога під керівництвом Ніла Фергюсона спільно з колегами-однодумцями з Центру співпраці ВООЗ з моделювання інфекційних хвороб, Центру глобального аналізу інфекційних хвороб Британської ради медичних досліджень й Інституту хвороб та невідкладної аналітики Абдула Латифа Джаміля днями підготувала унікальне дослідження.

Перед його викладенням, варто зазначити, що британські вчені добре відомі у світі передусім своїми науковими прогнозами. Наприклад, досягнуті Лондонським Імперським коледжем, який вивчав коронавірусну ситуацію з січня 2020 року, результати епідеміологічного моделювання дали установі змогу першою надати достовірні оцінки смертності від захворювання. Завдяки чому світова спільнота зрозуміла, що лише третина інфікованих, що прибули з материкового Китаю, були затримані прикордонниками значної більшості країн. Решта, попри введені медико-санітарні заходи, безперешкодно потрапили на територію країн і трагічним чином вплинули на масштаби захворювання.

Отже унікальний документ – детальний прогноз із хитромудрою назвою «Вплив немедикаментозних лікувань для скорочення рівня смертності від COVID19 та вимог до охорони здоров'я» був оприлюднений шістьма мовами (англійською, китайською, французькою, арабською, іспанською та японською). Дослідження на 20 сторінках пропонує точні кількісні оцінки наслідків двох можливих сценаріїв, а також надає детальний прогноз розвитку ситуації в часі.

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СУТЬ СТРАТЕГІЙ

Останнім часом влада США та Сполученого Королівства, на відміну від Китаю, Сінгапуру, Південної Кореї та Італії, не вдавалася до радикальних кроків, обґрунтовуючи свої дії перевагами м‘якої стратегії. Але упродовж останніх тижнів думка змінилася.

Документ розкриває деталі двох «фундаментальних» стратегій, яких варто дотримуватися виконавчій владі Великої Британії та США в боротьбі з епідемією коронавірусу.

Стратегія А – стратегія пом'якшення (mitigation) фокусується на уповільненні, але необов'язково на припиненні розповсюдження епідемії – зменшенні пікового попиту на медичну допомогу, захищаючи тих, хто найбільше страждає на важке захворювання від дії інфекції.

Ця стратегія також включає в себе організацію карантинів для хворих та пропагування соціального дистанціювання, але не обмежується шкільним карантином або закриттям виробництв. Кінцевою метою такого підходу є якнайшвидше формування колективного імунітету з груп людей, що одужали і при цьому утриматися перевантаження лікарень.

Стратегія Б – стратегія стримування (suppression – або блокування, примусу, перешкоджання, придушення) покликана кардинально змінити рівень епідемічного зростання, зменшити кількість випадків до низьких рівнів і утримувати такий стан невизначений термін.

Стримування передбачає якомога раннє застосування найжорсткіших запобіжних обмежувальних заходів щодо контактів між людьми, щоб знизити швидкість поширення інфекції. Зазвичай серед таких заходів розглядають зачинення шкіл, домашній карантин з самостійною ізоляцією не тільки для інфікованих, а й для тих, хто знаходиться поряд, а іноді й заборону на вихід із дому без конкретної необхідності. Головна мета цього підходу полягає в тому, щоб вберегти чинну систему охорони здоров'я від краху через експоненціальне зростання заражених, які потребують ліжок інтенсивної терапії, апаратів штучної вентиляції легенів та інших обмежених ресурсів.

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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДХОДІВ

Науковці дійшли висновку, що ефективність будь-якого втручання в процес ізоляції ймовірно може бути обмеженою і вимагатиме комбінування кількох комплексних заходів, щоб мати істотний вплив на передачу коронавірусу.

Команда Фергюсона визнає, що обидва довготривалих плани дій мають як переваги, так і вади, тому заздалегідь не наважується гарантувати остаточний успіх. У різних ситуаціях в різних країнах – це зробити неможливо. Навіть беручи до уваги не економічні, а суто медичні наслідки введення більш-менш жорстких заходів у різних ситуаціях матимуть різну ефективність. Вона залежатиме від дуже великої кількості факторів. Зокрема, від розміру популяції населення, географічної структури країни, від способу передачі коронавірусу, процесів перебігу захворювання серед інфікованих різного віку, від середньої кількості людей, яких заражає один хворий, від дисципліни, тобто схильності людей дотримуватися рекомендацій влади тощо.

Для раціонального вибору, який урахував би перелічені конкретні особливості, епідеміологи використали математичне моделювання, в якому симулюється поширення інфекції за того чи іншого сценарію. Команда Фергюсона разом з американськими однодумцями використала модель життя у Великій Британії, створену 13 років тому для прогнозування епідемій грипу.

Ця модель заснована на обліку транспортної структури країни, щоденного маршруту шляху кожного з мешканців з дому на роботу і у зворотному напрямку, середньої кількості мешканців одного будинку та середньої арифметичної чисельності школярів в одному класі й багатьох інших статистичних даних. Опис та переклади цієї моделі у науково-популярних статтях стали одними з найбільш цитованих у галузі епідеміології. Її використали партнери Імперського коледжу в Лондоні – Центр співпраці ВООЗ з моделювання інфекційних захворювань, Центр глобального аналізу інфекційних захворювань, Британська рада медичних досліджень.

Саме тому для прогнозу наслідків майбутньої пандемії британські вчені застосували математичну симуляцію життя у Великій Британії та США.

Автори заздалегідь обумовлюють, що дію окремих критеріїв, врахованих при моделюванні, наприклад, дисциплінованість під час уведення безпрецедентного за терміном карантину, передбачити заздалегідь неможливо. Однак нині, через три місяці після спалаху, досить чітко виокремлюються потрібні критерії, зокрема, такі як смертність від захворювання і вікова структура тих, хто найбільше потребує медичної допомоги.

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ЗА ЯКОЮ СТРАТЕГІЄЮ БУДЕ ВИБІР?

Вчені визнають: ще донедавна порівнювати вибір стратегії було важко – але зараз це можливо. Тепер науковці попереджають, що втілення Стратегії А спричинить багаторівневе та кількаразове перезавантаження всесвітньої системи охорони здоров‘я, натомість Стратегія Б – це єдиний життєздатний сценарій на сьогодні.

Заходи, що застосовуються для досягнення мети стратегії стримування, також можуть розвиватися з часом. Коли кількість випадків захворювання знижується, більш прийнятним є інтенсивне тестування, пошук контактів хворих зі здоровими людьми та карантинні заходи. Подібна стратегія застосовується сьогодні в Південній Кореї. Сучасні технології – такі, як додатки для мобільних телефонів – спроможні відстежувати взаємодію особи з іншими людьми в суспільстві, також доцільно використати. Така політика може бути більш ефективною і розширеною у випадку, якщо пов'язані проблеми з конфіденційністю персональних даних будуть врегульовані. Однак якщо інтенсивні пакети немедикаментозних лікувань, спрямовані на стримування, не підтримуватимуться владою, аналіз свідчить, що поширення вірусу проходитиме швидко, потенційно спричиняючи епідемію, порівнянну за масштабом з тією, що спостерігалася за умови невтручання.

Водночас довгострокове стримування також може не стати доцільним варіантом політики у багатьох країнах. Результати британців демонструють наслідки альтернативного, порівняно короткотермінового (тримісячного) варіанту, уведення стратегії пом'якшення. Такий підхід може зменшити кількість смертельних випадків епідемії вдвічі, а пік запитів по медичну допомогу – на дві третини. Поєднання домашнього карантину та соціальної дистанції між особами, які мають високий ризик тяжких наслідків (літні люди – ред.), та рештою соціуму є найбільш ефективною політикою комбінованого підходу згортання епідемії.

Але мабуть найважливіший, на думку розробників, висновок полягає в тому, що стратегія пом’якшення навряд чи можлива до застосування у Великій Британії чи США через багаторазове перевищення меж спроможності систем охорони здоров'я. Навіть за умови розвитку більш оптимістичного сценарію – лікарні, шпиталі та диспансери захлинуться від потоку хворих. Щонайменше вимоги критичного обслуговування будуть перевищені у 8 разів.

Наостанок, британські епідеміологи зауважили, що результати їхньої наукової діяльності рівною мірою можуть бути застосовані іншими країнами. Водночас вони зазначили, що зі свого дослідження виключили економічні та соціальні наслідки вибору тієї чи іншої стратегії, а зосередилися лише на медичних результатах: кількості місць, які потрібні в палатах інтенсивної терапії у разі залучення того чи іншого плану дій, і кількості смертельних випадків.

Роман Сущенко