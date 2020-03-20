Єврокомісія передала Британії пропозиції до угоди після Brexit

Єврокомісія передала британській стороні пропозиції до угоди про майбутнє партнерство між ЄС і Великою Британією, яка визначає «безпрецедентний» рівень співробітництва після завершення перехідного періоду наприкінці поточного року.

Про це заявив голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макалістер. Текст його заяви оприлюднений на сайті Європарламенту.

«Вітаю той факт, що Єврокомісія передала Великій Британії проект угоди про нове партнерство з Європейським Союзом, яка дуже близька до рекомендацій Європейського Парламенту та директив на переговори, ухвалених країнами-членами 25 лютого», - сказав європейський політик.

Він зауважив, що Євросоюз у переговорах з Британією робить все щоб гарантувати інтереси Співтовариства. Обидві сторони поділяють прагнення погодити умови нового партнерства на основі балансу прав і зобов’язань, з повною повагою до суверенітету обох сторін.

«Я також вітаю той факт, що Єврокомісія запропонувала умови для співпраці у закордонних справах, у безпеці й обороні, хоча це й зроблено окремим документом, відмінним від загального проекту угоди. Єврокомісія пропонує розглянути ряд сфер, які виходять за рамки співпраці, яку ЄС зазвичай має з третіми країнами. ЄС дійсно пропонує Британії співпрацю безпрецедентної природи», - сказав керівник комітету Європарламенту із закордонних справ.

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Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія вийшла з ЄС в ніч на 1 лютого поточного року. Відповідно до умов Угоди про вихід, британська сторона дотримуватиметься європейського законодавства та міжнародних зобов’язань в рамках ЄС до завершення перехідного періоду, який вичерпується 31 грудня 2020 року. 25 лютого Рада ЄС ухвалила директиви на переговори з Великою Британією щодо майбутніх відносин після завершення перехідного періоду. Для того, щоб вступити в новий рік після перехідного періоду із ґрунтовною правовою базою подальших відносин, ЄС і Велика Британія мають завершити переговори щодо майбутнього партнерства до кінця жовтня - початку листопада 2020 року.