У Латвії за добу зафіксували 25 випадків коронавірусу, у Литві - сім

За останню добу в Латвії провели 528 тестів на коронавірус Covid-19, з яких 25 виявилися позитивними. Таким чином, кількість інфікованих сягнула 111 осіб.

Про це повідомляє Центр профілактики та контролю захворювань (ЦПКЗ) у Twitter.

«За минулий день було проведено 528 обстежень осіб із підозрою на Covid-19, інфекцію підтверджено у 25 осіб. Дотепер у Латвії було проведено 3205 розслідувань стосовно осіб із підозрою на Covid-19 і 111 випадків Covid-19. Загалом у країні було зроблено 3205 тестів», - йдеться в повідомленні.

Служба невідкладної медичної допомоги Латвії готується до напливу більшого числа пацієнтів із Covid-19, з огляду на ситуацію в інших країнах і повернення до Латвії багатьох мандрівників із заражених коронавірусом країн.

В обов'язковому порядку аналіз на наявність коронавірусу проводять лише обмеженому колу людей. Його можна зробити тільки у випадках, якщо є симптоми захворювання, людина приїхала з країни, зараженої коронавірусом, або мала прямий контакт з інфікованим. Іншим здати тест зараз проблематично.

Найближчим часом число заражених коронавірусом Covid-19 зросте, і епідемія неминуча, вважає головний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Уга Думпіс.

Як уже повідомлялося, 12 березня в Латвії було оголошено надзвичайний стан через поширення коронавірусу Cоvid-19. Закрито школи, виші, чимало підприємств і установ призупинили очне обслуговування клієнтів.

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Водночас у Литві пізно увечері 19 березня встановили ще 7 випадків зараження коронавірусом. Таким чином, загальна кількість заражених збільшилася до 48 осіб, повідомляє портал Delfi.

«У четвер пізно ввечері в Литві встановили ще 7 випадків коронавірусу (Covid-19). Всього за 19 березня встановлено 14 нових випадків. Загальна кількість заражених збільшилася до 48 осіб», - йдеться в повідомленні.

У Литві в зв'язку з поширенням коронавірусу оголошено надзвичайний стан. Закрито кордони, заборонено масові заходи, зачинено всі магазини, крім продуктових та аптек.

Фото: АА