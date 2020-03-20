Як українці вилітали з Нідерландів

Як українці вилітали з Нідерландів

Репортаж
Укрінформ
Репортаж з аеропорту "Схіпхол" у часи епідемії коронавірусу

В амстердамському аеропорту "Схіпхол" через коронавірус закрито п’ять із семи терміналів. Переважно літають лише спецрейси, щоб забрати нідерландців з інших країн. Також доволі багато охочих повернутися з Нідерландів додому. Час від часу на інформаційних табло в аеропорту "Схіпхол" з’являється інформація про рейси: один затримується, інший скасовано. Однак, попри затримку, перший спецрейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" з українцями на борту відбувся. Він вилетів з Амстердама до Києва 19 березня. Загалом МАУ планує виконати 10 рейсів для повернення українців з-за кордону 20-21 березня. Як живе в часи епідемії один із великих європейських аеропортів і чому там багато людей без масок?

СПЕЦРЕЙС АМСТЕРДАМ-КИЇВ

У Нідерландах через спалах коронавірусу не можна підходити одне до одного ближче, аніж на 1,5 метра і збиратися більше як 100 людей. Щодня у країні фіксують вже понад 400 нових випадків коронавірусу, загалом йдеться про майже 2 500 хворих. Тож очевидно, що аеропорт "Схіпхол" – не найбезпечніше місце. Але, якщо чесно, я очікувала побачити геть порожні термінали, хіба, може, з персоналом у спецкостюмах, який чи не кожної хвилини проводить дезінфекцію. Дорогою уявляла собі щось, як у фільмах про кінець світу, тільки через коронавірус.

Але життя в аеропорту не зупинилося. Перше, що впадає в очі – люди. Вони є і, порівняно з порожніми вулицями Гааги, здається, що їх навіть багато. В аеропорту можна побачити людей у медичних масках, будівельних і навіть у креативних з котиком, але більшість пасажирів – без захисту.

Олексій Тароло також без маски. Чоловік чекає на рейс до Києва. Каже, приїхав на два тижні до друзів-татуювальників до Гааги, але через коронавірус візит тривав на один тиждень довше.

“Я мав повертатися турецьким оператором, але відмінили рейс. Я зареєструвався на сайті, мені з посольства надіслали, і без проблем на сьогодні купив квиток”, – розповідає чоловік.

Питаюся, чому без маски, і як здоров’я.

“Добре почуваюся”, – сміється Олексій і запевняє, що через коронавірус не панікує.

Він погоджується зі словами прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, що, на жаль, реальність полягає в тому, що більша частина населення Нідерландів захворіє на коронавірус – і нічого із цим вдіяти не можна, так само як і в світі. Олексій прямує на реєстрацію і з усмішкою каже: “Скучив дуже сильно за родиною”.

О 14:44 за місцевим часом літак вилетів до Києва. Рейс з Амстердама повністю викуплений – усі 183 місця. Ще один спецрейс Амстердам-Київ авіакомпанії МАУ запланований на 20 березня – виліт о 13:55 за місцевим часом. Загалом МАУ планує виконати 20-21 березня 10 рейсів для повернення українців з-за кордону. Зокрема, 20 березня у планах – польоти до Києва з Брюсселя, Парижа, Відня, Франкфурта, Тель-Авіва, Дубая. А на 21 березня – з Лондона та Берліна.

У НІМЕЧЧИНУ ЧЕРЕЗ НІДЕРЛАНДИ

Аеропорт "Схіпхол" напівпорожній. Стійки реєстрації – без черг. Кафе та ресторани закриті й огороджені стрічкою. Натомість працюють лише ятки з їжею та сувенірні крамнички. З вікна аеропорту видно порожні зупинки автобусів. В очікуванні своїх рейсів люди сплять на валізах. Дехто з персоналу аеропорту – в масках і рукавичках, хтось без, а в когось маска просто висить на вухах, не закриваючи обличчя.

“Мене у масці не чують розгублені пасажири, коли я намагаюся щось пояснити”, – каже один зі співробітників аеропорту.

Українки Наталя та Олена – у масках. Подруги вже багато років живуть у Нідерландах. В аеропорт приїхали рятувати друзів з України.

“Ми думали, що в аеропорту взагалі нікого не буде, а тут виявилося ще досить багато людей. Приїхала я забирати своїх друзів. Вони вилетіли з Києва. Дуже шалена, ненормальна ситуація вийшла. Вони приїхали в Україну до батьків одружитися – українці, які тепер проживають у Німеччині – і їх мали доправити в Німеччину, але Німеччина вже не приймає, і їх привезуть сюди, в Амстердам. Але приїдуть лише батько та дочка, а матір залишили в Україні, бо в неї дозвіл на проживання, а не паспорт, і через це вирішили її не випускати. Тож будемо думати, як повернути їх у Мюнхен назад, бо там ще одна дитина”, – розповідає Наталя.

На її думку, у Нідерландах заходи, супровідні пандемії коронавірусу, діють, все проходить спокійно та зрозуміло для жителів країни.

“Школи всі закриті. Діти вдома. На даний момент усі працюють вдома. Я думаю, що ситуація під контролем у Нідерландах”, – каже жінка.

Подруга Олена підтримує і додає, що у Нідерландах “люди дуже тверезого складу розуму”, тому все організовано правильно.

“Я не вважаю, що в нас паніка. Все проходить спокійно”, – каже Олена.

ЯК ВИРІШУЮТЬ ПРОБЛЕМУ ДЕФІЦИТУ МАСОК У НІДЕРЛАНДАХ?

Час від часу в аеропорту лунають оголошення про коронавірус. Людей закликають бути обережними, зокрема, правильно чхати, у лікоть, дотримуватися дистанції, користуватися захисними масками. Скажу зразу, маски в мене немає. Ходжу без неї не тому, що хочу підхопити вірус чи переконана, що маю безстрашний організм. Справа в тому, що їх просто немає. Принаймні, мені не дісталося.

За даними Національного інституту охорони здоров’я Нідерландів (RIVM), станом на середину дня 19 березня 2020 загалом кількість хворих у Нідерландах зросла до 2460, серед них 594 – люди, які працюють у сфері охорони здоров’я і щодня борються із коронавірусом. Тож, щоб захистити медиків, жителі Нідерландів самі несуть маски в лікарні. Зокрема, йдеться про салони краси, манікюрні студії та будівельників, які віддають свої маски. Наприклад, садовий центр Bull подарував тисячу масок медичному центру Radboud UMC, що у Наймегені.

Щодня кількість пацієнтів зростає, а разом із тим – і потреба в масках. Тож їх уже почали шити у в’язницях. Там обіцяють виготовляти 50 000 масок на тиждень.

Дорогою з аеропорту час від часу обробляла руки антисептиком, маю кілька маленьких баночок, пощастило купити на заправці по 50 центів.

Ірина Драбок, Гаага

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