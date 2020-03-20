У польському уряді – ще один інфікований коронавірусом

У Польщі коронавірус виявлено у заступника міністра сільського господарства, відтак все керівництво міністерства перебуває на карантині.

Про це в ефірі телеканалу TVP Info повідомив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

“У даний момент ситуація така, що Рада міністрів працює у форматі відеоконференції, контакти обмежено і це обгрунтовано, оскільки один з міністрів - Міхал Вось - хворий. Натомість напередодні виявилося, що один із заступників міністра сільського господарства хворий і в результаті цього усе керівництво міністерства сільського господарства відправлено на карантин”,- заявив Дворчик.

Як відомо, у вівторок, 17 березня, коронавірус виявлено у міністра екології Вося, відтак весь уряд РП перейшов на роботу у дистанційному режимі. Тести на коронавірус, які після цього випадку було проведено усім членам уряду, дали негативний результат.

Перед цим коронавірус було також діагностовано у генерального командувача збройними силами Польщі Ярослава Міки, який заразився під час службового відрядження до Німеччини.

За останніми даними, кількість заражених на коронавірус у Польщі зросла до 367 осіб, п’ять осіб померли.

Фото: AA