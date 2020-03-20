У Чилі через коронавірус відклали референдум щодо зміни Конституції

Спалах COVID-19 змусив владу Чилі на 5 місяців перенести референдум стосовно пропонованого оновлення Конституції

Про це пише Xinhua.

“15 політичних партій Чилі домовилися через епідемію нового коронавірусу відкласти майбутній плебісцит щодо того, чи писати нову Конституцію. Референдум, раніше призначений на 26 квітня, був перенесений на 25 жовтня, поки Чилі протистоїть хворобі, яка досі вразила 342 людини”, - йдеться у матеріалі.

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Xinhua нагадує, що за день до оголошення цього рішення, президент Чилі Себастьян Пінера на три місяці проголосив у країні надзвичайний стан, аби розширити сили уряду у стримуванні вірусу.

“Упродовж цього спеціального періоду чилійців закликають знаходитися на одному місці та уникати зібрань, аби стримати поширення хвороби”, - зазначає агентство.

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Xinhua додає, що за даними опитувань більшість чилійців підтримують створення нової Конституції, яка б ліпше розв'язувала проблему розрив між багатими й бідними в одній із головних економік Латинської Америки.