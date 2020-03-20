У Туреччині нарахували вже майже 360 осіб, інфікованих коронавірусом
Дані за підсумками доби оприлюднив Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.
"Ми втратили нашу 85-річну пацієнтку, у якої раніше було встановлено інфікування коронавірусом. Загальна кількість померлих досягла чотирьох", - повідомив міністр.
За його словами за добу було проведено 1981 тест на коронавірус, з них 168 були позитивними. Загальна кількість інфікованих склала 359 людей.
Як відомо, серед померлих колишній командувач сухопутних військ Айтач Йалман (2002-2004).
Нагадаємо: у Туреччині вже зроблено понад 10 тисяч тестів на коронавірус, в планах щодня робити по 10-15 тисяч. Для можливості здійснення ранньої діагностики було навіть запущено онлайн-тест на виявлення коронавірусу.
Фото: АА