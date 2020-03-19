Бундесвер залучатиме резервістів для боротьби з коронавірусом

Міністерство оборони ФРН готове залучати резервістів для боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це заявила в четвер на брифінгу глава відомства Аннегрет Крамп-Карренбауер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Бундесвер має потенціал у 120 тисяч резервістів. З них 75 тисяч є безпосередньо доступними. Це великий пул спеціалістів", - зазначила Крамп-Карренбауер.

За її словами, понад 2300 резервістів вже зголосилися приділити 935 годин свого часу (тобто отримали згоду свого роботодавця), з них 935 можуть бути задіяні у галузі медицини. Крім того, 5 шпиталів Бундесверу з близько 2 тисячами ліжок і 3000 лікарями також будуть готові надавати лікування.

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Армія буде залучена й до інших робіт, зокрема спорудження тимчасових лікарень (таких як запланована лікарня на тисячу ліжок на території Берлінського виставкового центру) і забезпечення логістики.

У самому Бундесвері вже є інфіковані – у 52 осіб зараження підтверджено, ще стосовно 397 є підозра на коронавірус.

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Міністр наголосила, що у німецькій армії служить понад 180 тис. солдатів, і вони залишаються у повній боєготовності та виконуватимуть всі зобов'язання у межах НАТО. Наразі припинено лише навчання солдатів в Іраку. Військовослужбовці, які виконують місії в Малі чи Афганістані, будуть проходити 14-денний карантин перед відбуттям у ці країни у межах ротації.

За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали.

Наразі в Україні зафіксовано 21 випадок інфікування коронавірусом Covid-19, триз них - летальні.

Фото: imago images/Steinach