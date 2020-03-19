У Британії 137 людей померли від коронавірусу

У Великій Британії кількість летальних випадків унаслідок ускладнень, викликаних захворюванням на коронавірус, збільшилася до 137-ми.

Про це повідомляє Evening Standard.

"Ще 29 людей померло в Англії унаслідок зараження коронавірусом, що збільшило кількість летальних випадків у Великій Британії до 137, а в Англії - до 128", - йдеться у повідомленні.

Британський уряд заявив про готовність приймати «неймовірно жорсткі рішення», щоб уповільнити поширення вірусу. Які саме ці рішення будуть, не повідомлялося.

Виступаючи на пресконференції у четвер, прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав громадян виконувати визначені урядом кроки, спрямовані на соціальне дистанціювання.

Джонсон заявив, що Британія може "переломити перебіг подій" у боротьбі з коронавірусом протягом наступних 12 тижнів.

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За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали.

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.

Фото: АА