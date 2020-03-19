У Північній Ірландії - перша смерть через коронавірус

Перша смерть унаслідок епідемії коронавірусу була зафіксована у Північній Ірландії.

Про це повідомляє BBC.

"Підтверджено першу смерть, спричинену коронавірусом, у Північній Ірландії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, від коронавірусу помер літній чоловік.

Станом на 19 березня у Північній Ірландії зафіксовано 68 випадків зараження коронавірусом.

Реагуючи на повідомлення, голова уряду Арлін Фостер заявила, що це "сумний день для Північної Ірландії. Ми знали, що ця пандемія неминуче буде коштувати нам дорогоцінних життів".

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За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

В Україні наразі зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.