У Хорватії зафіксували першу смерть від коронавірусу

У Хорватії підтвердили перший летальний випадок від коронавірусної інфекції.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Вілі Берос на пресконференції, повідомляє The Dubrovnik Times.

«У Хорватії, на жаль, зафіксували першу смерть від коронавірусу. Чоловік, який помер на півострові Істрія, мав позитивну реакцію на коронавірус», - йдеться у повідомленні.

Наразі кількість хворих коронавірусною інфекцією в країні становить 102 особи.

Опівночі у Хорватії набули чинності рішення про заборону громадських зібрань та спортивних змагань, припинення роботи в ресторанах та магазинах, крім продуктових та аптек, припинення роботи спортивно-оздоровчих центрів та припинення релігійних зборів.

З метою захисту населення хорватський уряд прийняв рішення про тимчасову заборону або обмеження перетину кордону.

Загалом, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

Фото: АА