В Росії за добу - 52 нових випадки коронавірусу

За останню добу в Росії зареєстровано 52 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією в 23 регіонах. Загальна кількість заражених досягла 199.

Про це повідомляє портал Meduza з посиланням на дані оперативного штабу по боротьбі з коронавірусів.

«Станом на 19 березня, кількість хворих, які заразилися коронавірусною інфекцією в Росії, зросла на 52 випадки - до 199», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що за день коронавірус виявили у людей в 23 регіонах Росії. Найбільше випадків у Москві - 12 осіб. У Московській і Свердловської областях коронавірус виявили у п'яти людей в кожному з регіонів, в Тульській області, в Красноярському і Хабаровському краях - по три нові випадки, в Тамбовській, Воронезькій, Кіровської областях і Краснодарському краї - по два випадки. У ще 13 регіонах - по одному випадку.

Усі хворі, за даними оперативного штабу, в останні два тижні відвідували країни, неблагополучні щодо коронавирусної інфекції.

Напередодні, в середу, повідомлялося про 147 інфікованих Covid-19 в Росії.

У четвер зранку з'явилася інформація про перший смертельний випадок від коронавірусу в Росії.

Всього, за даними українського МОЗ, в світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.