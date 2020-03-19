На Фіджі зафіксували перший випадок коронавірусу

У місті Лотока, що на Фіджі у Тихому океані, зафіксували перший випадок зараження коронавірусом (Covid-19).

Про це у Twitter повідомив міністр з охорони здоров’я країни Іфереймі Вакейнбете.

«Підтверджений один випадок Covid-19 у Лотоці у пацієнта, який нещодавно був за кордоном», - написав він.

За словами міністра, вказану людину було одразу ізольовано.

Нині вона перебуває під медичним наглядом.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок четверга загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 219 367, померли – 8 970 людей, одужали – 85 749.

На території України станом на 18 березня зафіксовано 16 позитивних результатів на Covid-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).