У Росії зафіксували першу смерть від коронавірусу

За інформацією московського оперативного штабу з контролю і моніторингу ситуації з Covid-19 у московській лікарні померла пацієнтка з коронавірусом.

Про це повідомляє Інтерфакс.

«Пацієнтка 79 років була госпіталізована 13 березня, але за особистим наполяганням родичів з 14 березня перейшла на лікування в приватну медичну організацію. Після отримання позитивного результату аналізу на коронавірусну інфекцію була негайно переведена в інфекційну лікарню №2», - повідомили журналістам в оперштабі по Москві.

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За даними медиків, пацієнтка літнього віку мала цілий ряд хронічних захворювань, включаючи цукровий діабет 2 типу, атеросклероз і гіпертонічну хворобу серця.

Жінка знаходилася в інфекційній лікарні в ізольованому боксі. У зв'язку з посиленням дихальної недостатності вона отримувала комплексну інтенсивну терапію в умовах реанімації.

Напередодні повідомлялося про 147 інфікованих Covid-19 у Росії.

Фото: AA