COVID-19: Уряд Перу оголосив комендантську годину

Президент Перу Мартін Віскарра оголосив загальнонаціональну комендантську годину для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє Garda.

Згідно з розпорядженням, особи, які мешкають у Перу, мають залишатися у своїх будинках з 20:00 до 5:00 (за місцевим часом) щоночі до завершення надзвичайного стану (НС) в країні.

Комендантська година набула чинності у середу, 18 березня.

Як повідомлялось, за останніми даними загальна кількість випадків коронавірусу COVID-19 у 169 країнах та територіях складає 204 044 осіб. Країни Європи, у тому числі й Україна, оголосили карантин для своїх громадян. Людям радять залишатися вдома, і покидати оселю лише у разі необхідності, як наприклад піти до супермаркету за продуктами або до лікаря.