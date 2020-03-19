Медики Естонії застерігають від купівлі в інтернеті підроблених тестів на коронавірус
Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.
"В одному випадку йшлося про підроблений тест для домашнього використання. Довіряти результатам такого тесту не можна", - сповіщає Департамент здоров'я.
Відомство, зокрема, не рекомендує купувати в інтернеті тест з таким описом. Назва тесту: COVID-19IgG/IgM Rapid Test Cassette. Виробник: Guangzhou Medsinglong Medical Euipment Co., Ltd, Китай. Уповноважений представник: Prolinx GmbH, Німеччина.
Нагадаємо: в Естонії загальна кількість заражених коронавірусом - 225 осіб. У більшості випадків захворювання проходить у легкій формі, пацієнти майже всі перебувають на домашньому лікуванні. Госпіталізовані лише двоє людей (в Пярну і Тарту). Обидва пацієнти перебувають у стабільному стані.
У зв'язку зі спалахом коронавірусу уряд з 12 березня оголосив в Естонії надзвичайний стан, який діятиме до 1 травня, якщо пізніше уряд не змінить рішення.
У рамках надзвичайного стану закрито школи та університети, заборонено проведення публічних заходів, запроваджено обмеження на сполучення з островами, закрито спортивні зали та клуби, тренажерні зали, СПА, басейни, водні центри, денні центри та дитячі ігрові кімнати, музеї, театри і кінотеатри, введено заборону на в'їзд до країни громадян іноземних держав, а з 17 березня всі особи, які в'їжджають в Естонію, повинні будуть провести два тижні в ізоляції.