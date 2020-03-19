У Британії на карантин через коронавірус закриють всі школи

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що з п’ятниці, 20 березня, в країні будуть закриті всі школи через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"У світлі останніх подій ми думаємо, що повинні посилити заходи щодо обмеження зростання шляхом закриття шкіл. Таким чином, я можу оголосити сьогодні, що після того, як в п'ятницю закриються школи, вони будуть залишатися закритими для переважної більшості до подальших розпоряджень", - повідомив прем'єр-міністр.

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Також закриються всі школи в Ірландії.

Згідно з даними на середу, 18 березня, Британії зафіксували 2626 випадків зараження коронавірусом. 104 людини померли.

У всьому світі зареєстровано понад 200 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19, з яких щонайменше 80 тисяч осіб вилікувалися. Від ускладнень, викликаних інфекцією, померло понад 8 тисяч пацієнтів.

За даними МОЗ, на території України станом на 18 березня зафіксовано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).