CNN проаналізував критерії, що вплинули на кількість померлих від Covid-19

Тестування на коронавірус ефективно знижує ризик передачі, однак багато експертів починають пов'язувати інтенсивне тестування населення на вірус зі статистикою виживання хворих на цей коронавірус.

Ситуацію на прикладі Південної Кореї та Італії, де зафіксовано найбільші спалахи коронавірусу після Китаю, проаналізував телеканал CNN.

Як зазначається, у Південній Кореї рівень тестування був досить високим - 3592 тести на мільйон людей станом на 8 березня, а смертність серед заражених досить низькою - 66 смертей, або 0,6%.

Італія ж навпаки тестує значно менше людей - близько 826 осіб на мільйон, а смертність серед тих, у кого діагностували коронавірусну інфекцію, приблизно в 10 разів вища – від хвороби загинуло вже більше тисячі людей.

Водночас у США лунають скарги на нестачу тестів. Можна почути історії про хворих людей, які приходять до лікарень із проханням перевірити їх. Однак тест не є загальнодоступним, тому тим, хто не підпадає під критерії тестування, відмовляють у ньому. Багато американців панікують, що нібито відсутність тестування знищить їх усіх.

Але, як зауважує телеканал, усім має бути зрозуміло, що тестування рятує життя, тому що дає можливість запобігти поширенню інфекції, а не тому, що дає змогу лікарям раніше почати лікувати кожного окремого пацієнта, у якого підтверджено вірус.

Парадигма «почати лікувати якомога раніше» діє, коли існує ефективний препарат проти захворювання. Коронавірус же не має специфічного лікування. Насправді синдром швидко прогресуючої легеневої недостатності, який вбиває інфікованих Covid-19, є не новим клінічним станом. Чимало інфекцій можуть спричинити аналогічну проблему.

То чому, ставить питання телеканал, у Південній Кореї так мало летальних випадків, а в Італії так багато?

За даними ООН на 2015 рік, Італія є другою після Японії за часткою літніх людей - 28,6% жителів цієї країни старші 60 років. Натомість у Південній Кореї лише 18,5% населення – люди, яким 60 і більше років (53 місце в усьому світі за цим показником).

Тому ця різниця і могла вплинути на показники смертності від коронавірусу: вік 90% загиблих від Covid-19 італійців перевищував 70 років. У Південній Кореї ситуація зовсім інакша. Там спалах хвороби стався серед 20-річної молоді, на неї припадає третина усіх випадків. А частка хворих, старших 60 років, становила лише 20%.

Водночас важливу роль відіграє стать хворих. Співвідношення кількості хворих на Covid-19 за гендерною ознакою у всьому світі становить приблизно 50 на 50, однак статистика виживання відрізняється.

Під час спалаху в Китаї рівень смертності становив 4,7% у чоловіків і 2,8% у жінок. Це теж стало гарною новиною для Південної Кореї, де 62% випадків сталися саме серед жінок.

Ще одним фактор, який впливає на рівень виживання заражених вірусом, - це куріння. В Італії та Південній Кореї частка курців приблизно однакова: 24% та 27% відповідно. Проте серед курців у цих країнах є велика гендерна відмінність: в Італії курять 28% чоловіків проти 20% жінок, а в Кореї це близько 50% чоловіків і менш як 5% жінок.

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За даними телеканалу, у Південній Кореї більшість хворих – це молоді жінки, які не курять. В Італії ж – літні люди, багато з яких є курцями. Щоправда, поки немає статистики про гендерний розподіл серед хворих в Італії.

Ці основні демографічні розбіжності пояснюють різницю показників смертності від Covid-19 між двома країнами. Однак щоб достеменно зрозуміти ситуацію в інших країнах, дослідникам потрібні щоденні оновлення даних щодо хворих, зокрема про вік і стать.