У Латвії загальна кількість хворих Cоvid-19 сягнула 71

За останню добу на коронавірус в Латвії було перевірено 604 пацієнтів, 11 аналізів виявилися позитивними. Кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус сягає 71 людини.

Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на латвійський Центр з профілактики і контролю захворювань (ЦПКЗ).

"За минулу добу в Латвії виявлено 11 нових випадків захворювання Covid-19. Таким чином, загалом підтверджено 71 випадок захворювання на коронавірус. За добу в Латвії перевірено 604 особи, а загалом - 2 144", - йдеться у повідомленні.

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Як вже повідомлялося, напередодні епідеміологи отримали інформацію про дитину, яка захворіла Covid-19. Дитина відвідувала дитячий садок "Сайміте" в Пінькі. Коронавірус Covid-19 також було виявлено у учня середньої школи міста Саласпілса. Школяр 9 березня повернувся зі спортивного табору в Іспанії.

Глава МВС Латвії Сандіс Гіргенс повідомив, що наразі розпочато вже 21 адміністративний процес за порушення карантину.

Як вже повідомлялося, 12 березня в Латвії було оголошено надзвичайний стан через поширення коронавірусу Cоvid-19. Закрито школи, внз, багато підприємств і установи припинили очне обслуговування клієнтів. Сьогодні, 17 березня, в країні зупинено все міжнародне пасажирське сполучення.

Фото: АА