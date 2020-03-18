У Латвії загальна кількість хворих Cоvid-19 сягнула 71
Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на латвійський Центр з профілактики і контролю захворювань (ЦПКЗ).
"За минулу добу в Латвії виявлено 11 нових випадків захворювання Covid-19. Таким чином, загалом підтверджено 71 випадок захворювання на коронавірус. За добу в Латвії перевірено 604 особи, а загалом - 2 144", - йдеться у повідомленні.
Як вже повідомлялося, напередодні епідеміологи отримали інформацію про дитину, яка захворіла Covid-19. Дитина відвідувала дитячий садок "Сайміте" в Пінькі. Коронавірус Covid-19 також було виявлено у учня середньої школи міста Саласпілса. Школяр 9 березня повернувся зі спортивного табору в Іспанії.
Глава МВС Латвії Сандіс Гіргенс повідомив, що наразі розпочато вже 21 адміністративний процес за порушення карантину.
Як вже повідомлялося, 12 березня в Латвії було оголошено надзвичайний стан через поширення коронавірусу Cоvid-19. Закрито школи, внз, багато підприємств і установи припинили очне обслуговування клієнтів. Сьогодні, 17 березня, в країні зупинено все міжнародне пасажирське сполучення.
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